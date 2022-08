La familia siempre será nuestro principal preocupación porque queremos que siempre estén bien. Por lo mismo, ellos son nuestro motivo para salir adelante y afrontar todas las adversidades. Este es el contexto del video que te compartiremos hoy. Mira este conmovedor clip donde una abuelo cumple su sueño de volver a abrazar luego de tener secuelas de un accidente cardivascular.

El video le pertenece a @cumpleundeseo.cl donde podemos a un hombre que será la protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque esta persona había tenido un accidente cardiovascular pero quedó con varias secuelas. Sin embargo, gracias a una increíble persona esto no será un obstáculo para poder abrazar a sus seres queridos. Su reacción te conmoverá tanto que se sacará algunas lágrimas. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 2.5 millones de reproducciones y más de 347 mil “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo conmovedor que les parece el video. Comentarios como “😢😢😢😢me hizo llorar de la alegría y eso es lo más lindo un abrazo”, “Bellisimo no hay como un gran abrazo❤️❤️❤️❤️”, “Amen a sus abuelos y cuidenlo yo no lo hice mucho y ahora me arrepiento. Te extraño abuelita”, “Pq me hacen llorar con este tipo de cosas tan hermosas? 😢😢😍😍❤️❤️”.

