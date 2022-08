¿Alguna vez te ha pasado que vas a ver una película de la última función por falta de tiempo? Muchas veces, sucede que quizás ese film te resulta aburrido y hay personas que se ponen a ver su celular, otros a conversar y la gran mayoría se queda dormida. Este último escenario le pasó a un hombre que fue a ver una película y se durmió en plena función. Imagina despertar en medio de la madrugada en el cine y que no haya ni una sola persona. Mira el hilarante video viral en esta nota.

El video le pertenece a @mikesanchezoficial donde podemos a un hombre que será el protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque fue a ver una película pero se quedó dormido. Su reacción al despertar y ver que se quedó encerra fue épica. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como la mujer al hombre grabando la sala donde se quedó dormido. En las imágenes se puede ver como narra lo que sucedió y cómo no encuentra ninguna salida abierta para poder irse. La reacción del hombre al descubrir que se quedó encerrado es la más divertida del mundo. Esta acción es lo que genera tantas reacciones en los espectadores. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 3.4 millones de reproducciones y más de 554 mil “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “tu: 😱ya está cerrado!! 🤭🤭😂😂😂 tu actitud al 1000 es la onda!!😂😂😂😅😅😅😅”, “el wey que cuida el cine viendolo por las camaras: 😐😐💀”, “️me encanta que a pesar del miedo no soltó su vaso jajaja😅”, “Ahí te robas los snickers, y agarras dotación de palomitas acarameladas y todo 😂”, “ya me pasó y me salí por la salida de emergencia de la sala😂😂😂”.