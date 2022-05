Los perros son muy tiernos, pero lamentablemente no todos cuentan con un hogar, comida, juguetes y tienen dueños amorosos. Por tal motivo, un curioso pastor alemán antes de comer sus alimentos ‘reza’ para que otros animales también sean adoptados.

Esta curiosa acción fue compartido en TikTok gracias por la usuaria anitalond. En el video se puede leer “Me dejaron a cargo de mi abuelita por unas semanas y hago una oración todos los días antes de almorzar”.

En el clip se ve como alguien agarra la patita del perro y frente a su plato de comida empiezan a rezar. La persona que acompaña al can dice “Señor te damos gracias por este alimento que me hace mi abuelita y que tengan también alimento mis otros amiguitos de la calle”.





Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 84 mil me gusta y casi 6 mil comentarios, entre los que se encuentran: “Te quiero mucho perrito que hace una oración antes de comer”, “Ay no Que Dios bendiga eternamente a esa abuelita”, entre otros que resaltan el comportamiento del can.

Y es que, la paciencia que demuestra el perro mientras ‘reza’ con su ‘abuelita’ ha enternecido a los usuarios de TikTok.