La hermana de una joven le pidió que cuidara a su perro durante el fin de semana. Ella aceptó, pero lo que la dejó en ‘shock’ respecto a la situación fue que para hacerse cargo del can, su familiar le brindara algunas recomendaciones muy particulares.

Y es que de acuerdo a un video en TikTok que compartió la usuaria danielagranados97, entre las indicaciones que debía seguir Daniela se encuentra horarios de comida y también actividades que el perro tiene permitidas realizar y aquellas que no.

En el clip se puede observar también las frutas que el can come y las que no, así como qué hacer si por casualidad consume algo que no tiene permitido.

Definitivamente, la hermana de la usuaria siente un gran amor por su mascota, ya que toman muy en serio la responsabilidad de cuidarlo y cumplirle algunos caprichos.

La situación se ha vuelto viral en TikTok y hasta el momento cuenta con miles de me gusta y también comentarios por parte de los usuarios de la red social.