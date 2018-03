WhatsApp: 3 trucos para no aparecer ‘en línea’ en la aplicación

No todas las personas actúan de la misma forma cuando navegan en WhatsApp. Mientras que algunas pasan la mayor parte de su tiempo conectadas para conversar con sus amigos y contactos, otras prefieren mantener el perfil bajo y se conectan poco para no descuidar sus obligaciones ni dar la impresión de que tienen demasiado tiempo libre.

¿Eres de los que usa siempre la aplicación y te gustaría que tus amigos no se den cuenta de que estás conectado todo el rato?

Si es así, no te preocupes. A continuación te enseñaremos tres sencillos trucos que puedes probar para que no aparezcas ‘en línea’ cada vez que uses WhatsApp. Toma nota.

Activa las notificaciones emergentes

Puedes activar estas notificaciones y leer los mensajes desde el escritorio de tu teléfono. En Android, se hace entrando a WhatsApp, luego vas a ‘Ajustes de aplicaciones’, ‘Notificaciones emergentes’ y ‘Mostrar siempre elemento emergente’. En iOS, solo tienes que hacer esto a través de ‘Ajustes’.

Modo avión

Si pones tu celular en modo avión, nadie se dará cuenta de que te has conectado a WhatsApp, por lo que podrás leer todos tus mensajes sin ser detectado.

Otras aplicaciones

Lectura Privada para WhatsApp, Unseen o Invisibles: mensaje no visto, son solo tres aplicaciones externas de las tantas que hay para que nadie te descubra en línea mientras estás en la aplicación.