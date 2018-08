Así puedes atrapar a Spinda, el nuevo Pokémon de Pokémon GO

Muchas personas de momento están jugando Pokémon GO para cumplir una serie de misiones y así hacerse con las diversas criaturas exclusivas que existen en el mundo del juego. Uno de ellos es Spinda, un tipo de Pokémon que solo aparecerá si realizas esto.

Durante el primer trimestre del año, Niantic lanzó una nueva función en Pokémon GO, se trata de misiones, las mismas que debes completar diariamente durante 7 días. Si las cumples, podrás ganarte un Pokémon legendario como regalo.

¿Cómo se obtienen estas misiones? Pues ingresando a una poképarada y haciendo girar el disco. Automáticamente en el panel de notificaciones te aparecerá cuál es la misión que debes cumplir y la recompensa.

Si te aparece “Acierta 3 lanzamientos de bola curva seguidos” tendrás como recompensa a Spinda. Este Pokémon puede aparecer de ocho formas diferentes por los dibujos que componen su diseño. Además han introducido su versión shiny.

Este Pokémon pertenece a la región Sinnoh y compone el número 327. El nombre de Spinda proviene de spin (girar en inglés), y da, la sílaba final de panda, el animal al cual se parece este Pokémon.

Por otro lado, no solo puedes atrapar a Spinda. Niantic ha introducido cambios en los Huevos de Alola. Ahora Rattata Alola ya no sale de los Huevos de 7 km pero se ha incrementado las posibilidades de que Vulpix Alola salga con más facilidad. Por último las versiones variocolor de Snubbull y Houndour ya se pueden conseguir en Pokémon GO.

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.