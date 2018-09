Su habilidad para patinar y tocar la guitarra al mismo tiempo te dejará atónito

Andar en patineta y tocar la guitarra eléctrica son habilidades difíciles de dominar pero un joven skater se volvió tendencia en Facebook por poner en práctica las dos al mismo tiempo.

En el material que es tendencia en Facebook, Lukáš Halfar primero modifica su patineta para que los pedales con efectos de guitarra funcionen correctamente.

Posteriormente, Halfar empieza a probar el instrumento y recorre en patineta las calles de Brno, en República Checa, mientras toca su versión de All Along The Watchtower de Jimi Hendrix.

Se desconoce si esta actividad es normal en Brno, pero los transeúntes parecían estar no muy sorprendidos por la increíble maniobra del protagonista del video viral de Facebook.

