Kate Hudson te enseña a ejercitarte con dos artículos que tienes en casa

En más de una ocasión, algunas mujeres aseguran que no pueden hacer ejercicios en casa porque no tienen los implementos necesarios; sin embargo, la actriz estadounidense Kate Hudson comprueba que están muy equivocadas y que no hay excusa para no estar saludable.

En su cuenta de Instagram ella demostró que dos botellas de vino son sus grandes aliadas para simular unas pesas y no perder la figura.

En el video, la actriz estadounidense de 38 años aparece en bikini haciendo una rutina para brazos usando botellas de vino en lugar de pesas, acompañada por su entrenadora personal Nicole Stuart.

“¡A veces tienes que esforzarte por ello!”, escribió la actriz, consiguiendo que todos sus seguidores reaccionaran de manera divertida ante su ingenioso método para mantenerse en forma.

¿CÓMO EJERCITARSE SEGÚN KATE HUDSON ?

1. Extensiones de bíceps en dos pasos: abre los brazos a los lados, en línea recta con tus hombros. Dobla los codos hasta tocar con las botellas tus hombros, es importante que no bajes los codos de altura. Para el segundo paso, estira los brazos hasta arriba con fuerza.

2. Extensiones de tríceps: estira tus manos encima de tu cabeza. Dobla los codos y siente cómo trabaja la parte trasera de tus brazos, debes tener tus manos juntas y tratar de pegar tus codos a las orejas.

3. Curl de bíceps: empieza con los brazos estirados hacia abajo, dobla los codos sin despegar tu brazo del torso y sube tu muñeca hasta tocar el hombro.

4. Círculos con los brazos: con los brazos abiertos hacia los lados y a la misma altura que tus hombros, haz círculos doblando los codos sin bajar la altura de los mismos.