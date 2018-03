Gal Gadot: los secretos de belleza y rutina de ejercicios de la sexy actriz

Día a día, muchas mujeres se convencen de los múltiples beneficios estéticos, mentales y sociales que van ligados al entrenamiento físico y eso lo sabe mejor que nadie la actriz y modelo israelí Gal Gadot , quien se convirtió en la Mujer Maravilla (Wonder Woman).

Para lucir más increíble durante las grabaciones de la película de superhéroes de DC Comics, ella se sometió a arduas jornadas de ejercicios, sumadas a su ya cotidiana rutina de belleza.

“Cuando despierto por la mañana lavo mi cara y me aplico crema hidratante; básicamente eso. Para mí, lo más importante es mantener mi piel hidratada. Cuando me voy a dormir me aseguro de retirar todo el maquillaje y la hidrato nuevamente”, reveló en una entrevista.

Además, rocía un poco de agua Evian sobre su rostro y eso siempre hace que realce su maquillaje.

Gal Gadot mide 1.78 y pesa 65 kilos. Esta actriz tiene una súper figura y según contó hace algún tiempo a ‘Life with Kelly and Ryan’, trabajó seis horas diarias en el gimnasio para su papel de Mujer Maravilla . Ella combinó ejercicios de fuerza, artes marciales y box.

Entre sus favoritos destacan el stand-up paddleboarding, que requiere una gran cantidad de fuerza abdominal para tener el vientre plano. También escalar muros y usar las bandas elásticas.

En cuanto a la dieta privilegia las proteínas y los alimentos verdes. Incluso se animó a recomendar a las mujeres qué consumir mediante un post de Instagram.

Ella empieza su día con un buen desayuno para tener mucha energía y fuerza. Asimismo, prefiere comer pollo o pescado que acompaña con muchas verduras. “Me aseguro de que mi dieta y la de mi familia incluya entre un 30 o 40 por ciento de vegetales”, comentó a la revista Marie Claire UK.

IMAGENPARAEMPODERAR A LASMUJERES

“El ejercicio siempre ha jugado un papel fundamental en mi vida, sobre todo teniendo en cuenta que mi madre era profesora de Educación Física. Tuve un estilo de vida activo desde muy pequeña (…) A través del fitness he ganado fuerza, resistencia y confianza en mí misma, y no me imagino a un mejor aliado para acompañarme en este proceso que Reebok”, contó al anunciarse su alianza con la marca.

La actriz Gal Gadot trabajará para inspirar a mujeres y a futuras generaciones a descubrir y a aceptar el fitness como una vía para convertirse en su mejor versión tanto a nivel físico, como social y mental.

Junto a la marca y al reconocido fotógrafo de estilo de vida Collier Schorr, han realizado una imperdible sesión de fotos en la que muestran los beneficios del entrenamiento físico. En ellas, la actriz luce la colección de Reebok Training para Mujer, cargada de estampados llamativos y sofisticados en blanco y negro.