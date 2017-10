Cáncer de mama: la importancia de realizarte un autoexamen

Tan importante como hacer una visita anual al médico es el hecho de realizarte un autoexamen mientras te estás duchando u en otro momento del día para así prevenir la aparición del cáncer de mama .

El autoexamen de seno una vez al mes te ayudará a detectar hundimiento, inflamación, secreción o cambios en el color de la piel.

¿Cómo realizarlo?

El mejor momento para hacer un autoexamen de mamas es aproximadamente una semana después del comienzo el período o menstruación .

Antes de ponerte un sostén, párate o siéntate enfrente de un espejo con los brazos relajados a los lados. Observa detenidamente tus mamas. ¿Ves algo fuera de lo común, como un cambio en la apariencia de los pezones? ¿Algún hoyuelo o cambio en la piel?

Luego mírate desde distintos ángulos y posiciones de los brazos. Mantén las manos a los lados, levanta los brazos encima de la cabeza, coloca las manos firmemente en las caderas (para contraer los músculos de la pared torácica) e inclínate hacia adelante.

La siguiente parte es cómo se sienten las mamas. Acuéstate boca arriba, con una almohada o toalla debajo de un hombro. Coloca ese brazo bajo la cabeza. Examínate las mamas una por vez. Usando las yemas de los tres dedos medios, mueve los dedos en forma de círculos superpuestos. Mueve hacia arriba y abajo desde la parte externa de la mama (debajo de la axila) hacia la parte media del pecho, asegurándote de cubrir toda la superficie de la mama.

Lo que debes hacer ahora es examinar hacia arriba hasta la clavícula y hacia abajo hasta la parte inferior de la caja torácica. Nota lo que se siente normal y lo que puede sentirse diferente desde la última vez que te examinaste las mamas.

Mientras realizas el examen, es buena idea no sacar la mano de la mama de modo que no omitas ningún punto. También debes comprobar la presencia de bultos en las axilas.

CÁNCER DE MAMA EN EL PERÚ

“El cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer peruana. Al día fallecen 4 mujeres por esta enfermedad, la cual puede ser evitada con un chequeo a tiempo. Por eso, hoy yo me pongo rosa realizándome ahora mismo un autoexamen y asistiendo una vez al año al médico. Invito a todas las mujeres a hacerlo”, recomienda la actriz peruana Magdyel Ugaz.

El cáncer de mama no solo afecta a las mujeres sino también a los varones, es por ello la importancia de la realización de un autoexamen en cualquier momento del día. Eso lo sabe muy bien Aldo Corzo, jugador de la selección peruana de fútbol quien no solo se prepara para enfrentar a Nueva Zelanda en el repechaje por un cupo al Mundial Rusia 2018, sino que está listo para cuidar su salud.

“Invito a todas las mujeres y hombres a hacerlo. La Liga Contra el Cáncer viene realizando una campaña de despistajes de mama en sus 3 centros de prevención, solo así podremos vencer esta terrible enfermedad””, precisó.

Las mujeres peruanas que deseen ser parte de la gran Campaña de Despistajes de Cáncer de Mama podrán acceder a un despistaje clínico de cáncer de mama y además de cáncer de cuello uterino, piel, ganglios y tiroides, por una donación de S/. 25.00, en los Centros de Prevención y Detección de la Liga de Contra el Cáncer (Pueblo Libre, Cercado de Lima y Surquillo), lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de mama de manera gratuita en zonas menos favorecidas. La campaña se realizará hasta el 28 de octubre de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.

Cabe resaltar que las familias peruanas también podrán colaborar con la prevención del cáncer de mama en el Perú, adquiriendo la edición limitada de Productos Rosa: Cereales Life Ángel de Alicorp, Jabones Protex, Suavizante de ropa Suavitel, ropa deportiva femenina de Reebok, lencería en tiendas Ripley los días 19 y 20 de octubre, y las baterías Etna Pinky, los cuales contribuirán a que la institución continúe realizando más despistajes de mama en las zonas menos favorecidas.