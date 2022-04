El proyecto deportivo de Real Madrid contempla añadir a Kylian Mbappé a la constelación que ya posee. Para que ello se materialice hay que esperar hasta el 30 de junio de este año, cuando el francés termine contrato con PSG. Mientras tantos, las figuras de la ‘Casa Blanca’ (Karim Benzema, Luka Modric o Toni Kroos) no dudan en hablar sobre el posible arribo del nacido en Bondy. El último en pronunciarse fue Vinicius Junior, aunque lo hizo mediante las redes sociales.

El brasileño, que comparte una relación de amistad y admiración con ‘Kiki’, quiso acompañar la alegría del crack de Paris Saint Germain tras la goleada sobre Clermont por 6-1 en la jornada de la Ligue 1. El nacido en Bondy anotó un triplete y dio una asistencia para convertirse en uno de los más importantes de la cancha.

Entonces, Mbappé publicó tres fotografías posteriores al compromiso en las que muestra a sus seguidores las celebraciones por sus tres anotaciones. En el posteo Kylian aseguró sentirse “contento” y destacó que él, Lionel Messi y Neymar se habían “divertido” sobre la cancha de Clermont.

De ese modo, entre tantos mensajes escritos por los hinchas de ‘Kiki’, hubo uno que no pasó desapercibido y hasta recibió más de 14 mil ‘me gusta’: el de Vinicius Junior. El actual atacante de Real Madrid no desperdició la oportunidad para felicitar al que, según diversos reportes, puede ser su nuevo compañero desde las 2022-2023.

“Crack crack”, fue el comentario del ex Flamengo. Un movimiento que ha revolucionado las redes sociales en medio de los rumores por el futuro de Mbappé. Sin duda, los fanáticos de la ‘Casa Blanca’ toman esta significativa acción como un ‘guiño’, uno nuevo que proviene de los futbolistas del elenco español.

Como se recuerda, el sudamericano y el europeo guardan una buena relación de amistad y admiración, quedando latente en sus continuos intercambios de mensajes en Instagram, donde quizás ambos puedan publicar fotos juntos muy pronto.

El comentario de Vinicius Junior a Kylian Mbappé. (Foto: Captura de Instagram)

No más sobre su futuro

Kylian Mbappé ha sido uno de los hombres destacados que dejó la victoria de PSG sobre Clermont por 6-1 en la jornada 31 de la Ligue 1. El delantero marcó un triplete y brindó una asistencia en la paliza del líder del campeonato. Así, a semanas de terminar la campaña, el jugador fue consultado nuevamente con relación a su futuro.

Para ello, la consulta estuvo relacionada con sus compañeros de ataque: Lionel Messi y Neymar. La complicidad sobre el campo entre el francés, el argentino y el brasileño podrá influir en la decisión que todavía no comunica el nacido en Bondy. Luego de ello, el campeón del mundo fue contundente al respecto.

“Ya he respondido a la pregunta sobre si Neymar o Messi pueden o no influir en mi decisión. Ellos llevan aquí desde julio. Ya los he visto muchas veces. Ya he contestado a eso”, expresó Mbappé frente a los micrófonos de Canal Plus Francia para zanjar todo lo que tiene que ver con el siguiente paso en su carrera.