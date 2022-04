Kylian Mbappé ha sido uno de los hombres destacados que dejó la victoria de PSG sobre Clermont por 6-1 en la jornada 31 de la Ligue 1. El delantero marcó un triplete y brindó una asistencia en la paliza del líder del campeonato. Así, a semanas de terminar la campaña, el jugador fue consultado nuevamente con relación a su futuro.

Para ello, la consulta estuvo relacionada con sus compañeros de ataque: Lionel Messi y Neymar. La complicidad sobre el campo entre el francés, el argentino y el brasileño podrá influir en la decisión que todavía no comunica el nacido en Bondy. Luego de ello, el campeón del mundo fue contundente al respecto.

“Ya he respondido a la pregunta sobre si Neymar o Messi pueden o no influir en mi decisión. Ellos llevan aquí desde julio. Ya los he visto muchas veces. Ya he contestado a eso”, expresó Mbappé frente a los micrófonos de Canal Plus Francia para zanjar todo lo que tiene que ver con el siguiente paso en su carrera.

Las palabras de Kylian llegaron días después que contestó a los medios de comunicación que necesita realizar evaluaciones para elegir la renovación con Paris Saint Germain o la partida definitiva a otro club. En ese caso, según diversos medios internacionales, Real Madrid sería el favorito para el galo.

El tridente de PSG

En la recta final de la campaña, el poderoso tridente que armó el club parisino está dando alegrías a los hinchas. Sobre lo tardío de la reacción, el internacional francés lamentó que recién se produzca a poco de terminar la Ligue 1 y con grandes alternativas de obtener el campeonato doméstico.

“¿La complicidad en el campo con Messi y Neymar? Es una pena que solo esté pasando ahora. Después hubo muchas circunstancias, hechos que nos retrasaron un poco. Sentimos que son tres jugadores de calidad, lo intentamos. Ayudar al equipo en lo posible. ¿Algún arrepentimiento? La vida es así, a veces se gana, a veces se pierde. Siempre hay que mirar hacia delante. Ya pasó. Hemos tenido un dolor, sigue ahí, pero hay que ser positivo, demostrar que somos un gran club, un gran equipo y que estamos aquí para ganar trofeos”, cerró.