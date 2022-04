El último sábado, después del partido entre Manchester United y Everton, circuló una imagen de Cristiano Ronaldo abandonando la cancha del estadio Goodison Park visiblemente frustrado por la derrota (1-0). Entonces, un clip subido en Twitter por el usuario EvertonHub demostraría que el luso arrojó el celular de un fanático.

Frente al acto reprobable que involucra al futbolista portugués, la Policía de Merseyside ha tomado acciones. Según cuenta el diario The Guardian y otros medios en Inglaterra, las autoridades están realizando las averiguaciones para conocer detalladamente lo ocurrido en el estadio de los ‘Toffees’.

“Podemos confirmar que estamos en contacto con el Manchester United Football Club y el Everton FC tras los informes de un presunto asalto en el partido de fútbol Everton vs Manchester United en Goodison”, expresó un portavoz de la Policía en declaraciones que reproduce el medio citado.

Enseguida, la persona detalló: “Cuando los jugadores abandonaban el campo a las 14:30 horas, se informó que un niño fue agredido por uno de los miembros del equipo visitante cuando salían del campo. Las investigaciones están en curso y los oficiales están trabajando actualmente con el Everton Football Club para revisar las imágenes de CCTV y están realizando extensas investigaciones de testigos para establecer si se ha cometido un delito”.

Asimismo, las autoridades invitaron a las personas que vieron el incidente a ofrecer información mediante las vías disponibles: “Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se comunique con el escritorio de redes sociales de la policía de Merseyside a través de Twitter MerPolCC o el centro de contacto de la policía de Merseyside de Facebook”.

Cristiano Ronaldo se disculpó

Cristiano Ronaldo se pronunció a través de sus cuentas oficiales por el incidente mencionado. El futbolista admitió que controlar las emociones en momentos límites siempre será un problema. Asimismo, el hombre de Manchester United no usa ello como justificación sobre la maniobra controversial.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito”, expresó Cristiano Ronaldo en el mensaje que subió tras la caída en la jornada de la Premier League.

Enseguida, ‘CR7′ se dirigió a la persona afectada en la cancha de los ‘Toffees’. “Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, señaló la estrella de la selección de Portugal.