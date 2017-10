Selección Peruana partió a Argentina en medio de un gran ambiente

La Selección Peruana partió este miércoles a Buenos Aires para jugar contra Argentina en la decimoséptima y penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Rusia 2018.

En encuentro es clave para la Blanquirroja que salió arropada por una inusitada emoción y expectación entre los aficionados.

El equipo de Gareca fue acompañado al aeropuerto desde la Villa Deportiva Nacional (Videna), donde realizó su último entrenamiento, por numerosos hinchas y equipos de prensa, que recogieron el entusiasmo de los peruanos ante la posibilidad real de ganar una plaza para el Mundial de Rusia tras 35 años de ausencia de la máxima competición del fútbol internacional.

Ya en el avión, lejos del tumulto, el ambiente fue distinto, pero siempre con el buen ánimo. Por ello lo jugadores no dudaron en sacarse unas fotografías que no hacen más que demostrar el buen momento que se vive. En esta nota te las dejamos, así que no te las pierdas.