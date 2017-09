Lo que necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial Rusia 2018

No. No estamos soñando. La Selección Peruana termina la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018 en el cuarto lugar con 24 puntos y depende de sí mismo para clasificar al Mundial después de 35 años. El próximo 5 de octubre, el equipo de Ricardo Gareca tendrá que jugar la clasificación ante Argentina en Buenos Aires, mientras el 10 del mismo mes cierran la competición en Lima contra Colombia.

¿Qué necesita Perú para clasificar al Mundial Rusia 2018?

La tabla indica que Brasil es primero con 37, Uruguay con 27, Colombia 26 y Perú 24 junto a Argentina que alcanza el puesto de repechaje. La Selección Peruana tendrá un mes de pausa y Ricardo Gareca no parará de trabajar, pensando en la próxima alineación ante la Albiceleste en Buenos Aires tras cuatro bajas por suspensión.

Primero, es la obligación de sumar puntos en Buenos Aires para seguir dependiendo de si mismo. La Selección Peruana viene de hacer hazañas de visitante y en el Monumental de River no será la excepción; sin embargo, los partidos hay que jugarlo.

En la fecha 17 Colombia estará obligado de ganar para sellar su pase al Mundial y el rival a vencer es Paraguay. Los guaraníes están casi eliminados después de caer en casa contra Uruguay en el Defensores del Chaco. Por otro lado, Chile recibe a Ecuador y a la Selección Peruana le conviene un empate o derrota de la Roja.

El partido entre Venezuela vs Uruguay y el Bolivia vs Brasil no serán de mucha importancia para la Selección Peruana, sabiendo que hay dos eliminados y dos clasificados.

Si estos resultados no van de la mano para Perú, el equipo de todos se jugará el todo en Lima el próximo 10 de octubre ante Colombia en el Nacional de Lima.

tabla de posiciones de las eliminatorias