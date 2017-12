7 gestos corporales que te indicarán que no le gustó tu regalo navideño

Cada vez falta menos para la llegada de la Navidad, y uno de los rituales más característicos durante estas fiestas es el intercambio de regalos, motivo por el cual la mayoría de las personas empiezan a buscar aquel obsequio que logre sorprender a su ser querido.

No obstante, si el presente no fue de su agrado, nunca se atreverá a decírtelo de frente, ya sea por cariño o por vergüenza, a no ser que se trate de un niño, de esos que no tiene ningún reparo en decirte la verdad.

Por esta razón, es que te presentamos algunos gestos corporales y comportamientos singulares que te harán saber si a una persona no le gustó tu obsequio de Navidad. Presta mucha atención.

1. Movimiento en los brazos

La persona que miente tiene más dificultades para ocultar sus emociones, una de ellas es el estrés, algo que por lo general causa movimiento involuntarios de los músculos. Si notas que mueves sus hombros o brazos, esta será definitivamente otro indicador de que no le gustó.

2. Sonrisa fingida

Otra de las señales, es que al ver el regalo la persona podría no sonreir o podría hacerlo de forma fingida, es una forma falsa de decir que nos gusta algo cuando en verdad no es así.

3. Parpadear constantemente

Una de las respuestas reveladoras es el parpadeo. De acuerdo con la psicología, mirar a otro lado o parpadear constantemente es una reacción de la persona cuando está mintiendo o para ocultar algún sentimiento.

4. Cambios en la forma de respirar

Algo que también podrías notar es que su respiración cambia repentinamente. Si suspira o respira más superficialmente mientras ve su regalo, esto te dirá que el regalo la decepcionó por completo.

5. Revisa la etiqueta

Si empieza a revisar la etiqueta, sin duda alguna no le gustó el regalo, ya que tratará de buscar la mejor excusa como, por ejemplo, que no es su talla, para intentarla cambiarlo o regresarlo por donde vino.

6. Guarda el presente

Cuando a alguien no le agrada un regalo intenta ocultarlo o guardarlo de alguna forma para verlo lo menos posible. Incluso hay personas que vuelven a envolver su obsequio como una señal de rechazo.

7. Rostro sonrojado

Otro indicador es que la cara y el cuello se pongan rojos. Esto, ante la presión y la culpa de tener que mentirles a todos sobre sus sentimientos de lo que recibió.