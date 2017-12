¿Encontraron clave para acabar con la obesidad? Entérate aquí

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nueva York, EE.UU., ha dado con una posible solución que podría poner fin a la obesidad.

Los científicos realizaron una serie de experimentos en ratones de laboratorio y hallaron que la estimulación artificial de las neuronas glutamatérgicas del área septal del cerebro de los roedores produce que coman menos, según explican en su artículo publicado en Medical Xpress.

Para llevar a cabo el experimento, los investigadores inyectaron en un grupo de roedores una droga de diseño llamada Clozapina-N-Óxido (CNO), que genera una mayor producción de ácido glutámico en el cerebro. A un segundo grupo se le inyectó una solución salina. Según los científicos, tanto los humanos como los animales ingieren alimentos a pesar de no tener hambre, al estar ello basado en acciones emocionales como el estrés, y en todo ello desempeña un papel fundamental el área septal del cerebro.

