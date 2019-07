¿Cuál es la utilidad de los suplementos alimenticios en tu dieta?

Los suplementos nutricionales o dietéticos son productos que pueden llegar a cumplir un papel importante en la dieta de las personas, ya que ayudan a suplir de forma los componentes que probablemente le faltan a tu alimentación, pero no las cubren totalmente.

Por ejemplo, estos son muy recomendados en aquellas personas que no cuentan con el tiempo suficiente para preparar diariamente comidas perfectamente equilibradas en casa o también si desean consumir una bebida ligera, pero con un adecuado contenido de nutrientes.

“En el particular caso de los deportistas, es de vital importancia que conozcan cuáles son sus requerimientos, pues su demanda de nutrientes y energía son bastante mayores que los de una persona que no realiza deporte; y es frecuente que los deportistas no cubran dichos requerimientos únicamente con la dieta”, comenta Talía Pinto León, nutricionista Team Herbalife.

Y es que muchas veces hacer ese tipo de actividad requiere de exigencia, la cual con suplementos alimenticios puedes conseguir. La decisión debe ser considerada y tomada previa evaluación con un nutricionista.

Cabe destacar que, si bien los suplementos y complementos nutricionales son un apoyo práctico, estos no reemplazan la necesidad llevar una dieta saludable, realizar ejercicio de forma regular, beber abundante agua y no dejarse llevar por el estrés.