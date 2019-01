¿Cómo alimentarte para mejorar tu productividad laboral?

Cumplir con tus responsabilidades laborales y mejorar tu productividad son asuntos que a todos los profesionales les interesa. Para lograrlo muchos optan por utilizar agendas.

Sin embargo, algo que pocos saben es que la alimentación también influye en dichos resultados, porque sino tienes una dieta adecuada estarás cansado y no rendirás de forma adecuada.

En ese sentido, APC Corporación, empresa líder en alimentación colectiva, comparte algunos consejos para mejorar tu productividad laboral, a través de tus comidas.

1. Organizar tus horarios de comida

Determinar si comerás a la 1 o 2 de la tarde y respetarlo. Evitar hacerlo antes o después porque eso puede provocarte sensación de hambre luego.

2. Cuidar tus niveles de glucosa

Todos los alimentos que consumes se convierten en glucosa, la cual viaja hasta tu cerebro y ayuda a que tengas la energía que necesitas. Por ello si no comes o esperas varias horas para hacerlo, tu cuerpo no la producirá y te sentirás cansado.

3. Disfrutar de snacks saludables

Las frutas secas son esa opción ideal para saciar el hambre que aparece a media mañana, ya que te llenarán sin afectar tu peso.

4. Incluir ácidos grasos omega 3

Estos se hallan en alimentos como la caballa, la leche de soya, las nueces, la linaza, entre otros. Te mantendrán activo y protegerán tu cuerpo de enfermedades cardiovasculares.

5. Hidratar tu cuerpo

Así durante el día, eliminarás los desechos o toxinas que tu cuerpo no necesita. También, hacer esto, te ayudará a reforzar tu sistema inmunológico.