El 2022 se encuentra a la vuelta de la esquina, lo que significa que es momento de determinar los retos que te gustarían cumplir el próximo año a nivel personal y físico. Recuerda que las metas que te propongas no deben ser difíciles de cumplir, para que no te cause estrés lograrlas.

Para ayudarte a incluir entre tus metas, algunas relacionadas con un estilo de vida saludable, Sylvia Rodríguez, nutricionista y fundadora de Healthy Pleasure Blog, te comparte algunas alternativas.

No juzgar o comparar tu peso

Acepta que cada cuerpo es diferente y que ninguno es mejor que otro, así que sé amable contigo.

Cocinar tu comida

Así, evitarás comer alimentos procesados y podrás tener un mejor control de tu alimentación, además de que ahorrarás.

Crear un plan para la compra de alimentos

Esta es la clave para llevar una alimentación semanal, además de que te ayudará a ahorrar porque tus compras van a estar relacionadas con aquello que vas a cocinar.

Disminuir el consumo de alcohol

Los excesos solamente ocasionarán que subas de peso, por lo que si acudes a esa salida con amigos toma tus precauciones.

Disminuir tu tiempo frente a las pantallas

Esto te ayudará a depender menos de tus redes sociales que muchas veces solamente ocasionan estrés.

Agradece todos los días

Este es un hábito que no debe faltar en tus propósitos, ya que para tener una buena salud física es importante también cuidar el lado emocional.

¿Cómo disfrutar de la cena en Año Nuevo sin exagerar?

Los especialistas de Clínicas Auna brindan una serie de recomendaciones

No te duermas muy tarde

Si bien las personas suelen acostarse tarde después de recibir la medianoche, recuerda que debes descansar entre 7 y 8 horas.

Come y bebe con moderación

Asimismo, recuerda que después de la cena puedes tomar una infusión caliente sin azúcar para tener una mejor digestión de los alimentos.

Unión familiar

Recuerda disfrutar del momento, así que podrías dejar de lado todas las distracciones posibles como los televisores, celulares o cualquier otro aparato que interrumpa estos instantes tan especiales.