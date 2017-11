4 tips para evitar tener hambre después de comer

¿Sigues teniendo hambre después de comer? No eres el único y no es que haya algo malo en ti, simplemente no estás ingiriendo los alimentos correctos en tus comidas con los nutrientes necesarios para llenarte de energía.

Según el profesor de psicología Richard Stevenson de la Macquarie University en Sydney, el estrés y el hambre son dos emocione que suelen confundirse. Además, hay múltiples factores externos que nos hacen sentir que necesitamos comer, sin importar cuanto tiempo haya pasado de la última comida.

A continuación, te presentamos 4 tips que debes seguir para modificar algunos hábitos:

1. Come más seguido

Aunque parece contradictorio, esto se refiere a comer de forma más inteligente y no de forma acelerada. Si sueles comer 3 veces de forma abundante, te recomendamos que los sustituyas por 5 comidas al día con porciones más pequeñas. Así, tus comidas serían: desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena.

2.No te saltes el desayuno

La mayoría de personas sale corriendo de casa al trabajo sin tomar el desayuno . Esto es una de las principales causas por las que sueles tener hambre después de comer.

Recuerda que la primera comida del día debe ser sólida y debe saciar tu apetito para que comiences con energía y no estés picando todo lo encuentres.

3.Come más fibra

Una de las estrategias más efectivas para evitar tener hambre después de comer es ingerir más alimentos con fibra, ya que te ayudará a sentirte satisfecho por mucho más tiempo durante todo el día.

Por ejemplo, puedes comer 2 piezas de fruta, 2 raciones de verduras, arroz, pan y pasta integral para cubrir tu porción diaria de fibra.

4.Bebe té verde

Esta infusión tiene diversas propiedades que son ideales para evitar la sensación de apetito constante. Además, te ayuda a quemar grasas y si lo bebes caliente, te sentirás satisfecho.