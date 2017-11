4 alimentos que provocan inflamación abdominal

¡Se aproxima el verano! Tener el vientre plano es uno de los objetivos deseados por muchos. Sin embargo existen impedimentos no que ayudan a llegar a la meta. Una de ellas es tener grasa abdominal, la cual únicamente se debe quemar con dieta y ejercicio . La otra muy diferente es la distensión abdominal: un efecto que se corrige mucho más rápido.

1. Edulcorantes artificiales

Muchos de los dulces están elaborados están elaborados con edulcorantes que pueden provocar inconvenientes estomacales. Se recomienda que antes de comprar estos productos, debes leer la lista de ingredientes o sustituirlas por versiones naturales como la stevia o panela.

2.Alimentos altos en sodio

Los expertos recomiendan no añadir mucha sal a las comidas y evitar los productos procesados, empaquetados y embutidos, pues suelen ser altos en sodio y provocan la retención de líquido. Cada gramo de sodio retiene 5 gramos de agua, por lo cual se recomienda no consumir no más de 500 mg por comida.

3. Chicle (sin azúcar)

Aunque masticar chicle (sin azúcar) entre horas es una alternativa para tener menos sensación de apetito y experimental una disminución de la ansiedad, pero puede ocasionarnos hinchazón abdominal. ¿El motivo? Esto se da porque al masticarlo ingerimos aire.

4.Alimentos con lactosa

Si has comprobado cierta intolerancia o molestias, sobre todo en la edad adulto es porque en esta etapa se disminuye la enzima encargada de metabolizar el azúcar de la leche, o lactosa.