La ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants (los 50 mejores restaurantes del mundo) 2022 ya tiene sede y será Moscú, así lo anunció la organización del evento.

En la premiación estarán presentes cocineros, hosteleros y los iconos de la gastronomía más renombrados del mundo. El evento se lleva a cabo desde el 2002 y hasta el momento se ha realizado en Londres, Nueva York, Melbourne, Bilbao y Singapur.

“Tras el exitoso regreso de nuestro programa de eventos en vivo en el 2021, no tenemos ninguna duda de que el programa del 2022 permitirá a la comunidad gastronómica mundial volver a conectarse en persona y celebrar el espíritu indomable del sector gastronómico”, comenta el director de contenido de los premios, William Drew.

The World’s 50 Best Restaurants no tiene fecha, pero lo que se sabe hasta el momento es que será en julio. En el marco de la ceremonia también se realizarán charlas y exhibiciones de cocina rusa.

Cabe destacar que en la edición 2021, Central (Virgilio Martínez y Pía León) y Maido (Mitsuharu Tsumura) ocuparon el lugar 4 y 7 de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo.