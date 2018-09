The World's 50 Best Bars: Perú se posiciona en la lista con el bar Carnaval

Así como cada año se elige a los mejores restaurantes del mundo, y Perú está presente , al momento de seleccionar los lugares más importantes para ir a brindar con amigos, el país no podía estar fuera, es así que, por primera vez, un bar nacional integra la lista de The World’s 50 Best Bars. Carnaval figura en el puesto 68.

La lista de los 50 mejores bares del mundo se publica desde 2009 y se ha convertido en el ranking más esperado para profesionales de bebidas y aficionados al cóctel de todo el mundo, éstos premios son lo más destacado del calendario de la industria del bar.

Se trata de un ranking anual que responde a una prestigiosa lista elaborada siguiendo las votaciones de 500 miembros de 55 países, expertos en coctelería y reconocidos a nivel mundial. Si bien la lista oficial este 2018 se publicará el 3 de octubre, el último miércoles se dieron a conocer los puestos 51 a 100.

Esta primera lista, incluye exclusivos lugares de Europa, América y Asia como los bares que marcaron la diferencia en el 2018. Es la primera vez en la historia de este ranking que un bar peruano está presente.

El bar Carnaval , ubicado en San isidro, abrió sus puertas en octubre de 2017 con un nuevo concepto que llegó a revolucionar el buen beber en el país. Se trata de un recinto especial, lúdico y fino, donde se desarrolla la coctelería conceptual que enciende todos los sentidos de quien lo visita.

Carnaval busca que cada cóctel tenga un concepto y una identidad propia basada en la mezcla de sabores, aromas y apariencia, y también en las características de los insumos: el conocimiento del producto, la cultura y la historia que está detrás de cada ingrediente.