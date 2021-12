El pollo a la brasa es un platillo emblemático de Perú, pero algo que algunos no saben o quizás no recuerdan es que la historia de este popular plato nace en Santa Clara, en el restaurante La Granja Azul.

Por tal motivo, muchas personas viajan desde diferentes distritos de Lima hasta el establecimiento gastronómico, donde hay una gran variedad de actividades para grandes y chicos.

En ese contexto y para que los platillos que se ofrecen en el lugar estén al alcance de todos, hace poco acaban de abrir un nuevo local en San Isidro. Para conocer más al respecto, Perú.com conversó con su director, Rafael Picasso.

Rafael Picasso hablando sobre el nuevo local de La Granja Azul. (Foto: Perú.com)

En el marco de la pandemia, ¿siente qué hay un buen recibimiento por parte del público?

“Sí, definitivamente. Nosotros tenemos una clientela fiel que le gusta Granja Azul y ahora también tiene este local más cerca. En San Isidro la oferta es mayor de la que es en Santa Clara. Tenemos carne a la parrilla, el salmón, hamburguesa, entre otros potajes”.

¿Piensan abrir locales en otras zonas de Lima?

“Nunca descartamos abrir locales, pero por ahora no pensamos abrir otro. Aunque siempre buscamos opciones, preferimos ir con pies de plomo. No podemos pensar en abrir otro local si es que no terminamos de consolidar San Isidro, además de que la pandemia nos ha golpeado” (…) “Nosotros somos conscientes de que tenemos que abrir otros locales, en algún momento lo haremos, pero hay algo que es importante: el pollo a la brasa es un commodity y el precio es importante. Nosotros siempre hemos mantenido esa calidad y nuestros productos son de la excelencia del pollo a la brasa, y eso tiene un costo. Entonces por reducir precios, no vamos a bajar la calidad porque sería matar la calidad”.

¿Cómo define a la granja Azul?

“Es una experiencia porque además de comer pollo a la brasa, las familias pueden crear recuerdos. En el 2022, el restaurante de Santa Clara va a cumplir 72 años”.

¿Cómo cree que evolucione la situación?

“Somos unos convencidos que esto va ir mejorando (respecto a la pandemia) y de a pocos se van a ir eliminando las restricciones. Las personas deben entender que tenemos que vivir. El restaurante Santa Clara nos ayuda porque es al aire libre y aquí en San Isidro es muy ventilado”(…)”Nosotros no somos solo pollo a la brasa, somos una experiencia. Somos ese conjunto de aspectos tangibles y no tangibles”.

¿Cómo mantener la calidad en todos sus locales?

“No siempre es fácil lograr que los colaboradores consigan todo en su punto. Inclusive ha venido personal de Santa Clara para ayudar a los trabajadores en San Isidro, hasta que la sede tenga su vida propia”(…) “El cliente viene porque sabe que siempre va comer igual o similar”.

Cabe destacar que La Granja Azul tiene 3 locales: Santa Clara, Boulevard de Asia y San Isidro (Av. Augusto Pérez Araníbar 1998), el cual ha sido inaugurado en noviembre del 2020 y este 2021 ha sido reconocido por la Municipalidad del distrito con la denominación de “local bioseguro”.