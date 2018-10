Maido es elegido nuevamente el mejor restaurante de Latinoamérica

La gastronomía del Perú es una fusión de sabores y tal vez esa es la razón por la que en la ceremonia de los Latin America’s 50 Best (50 mejores restaurantes de Latinoamérica) realizada en Bogotá, el establecimiento peruano Maido obtuvo por segundo año consecutivo el primer lugar de la lista.

En este, el chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, mezcla la comida peruana y nikkei creando platillos capaces de deleitar el paladar de cualquiera que lo prueba. Asimismo, otros ocho restaurantes peruanos aparecieron en la lista: Central (2), Astrid y Gastón (8), Isolina (13), Rafael (16), La Mar (17), Osso (25), Malabar (39) y Ámaz (48).

“Uno va a un restaurante peruano en el mundo y se encuentra con un plato nikkei, porque lo nikkei, más allá de la banderita, convive con nuestra cocina. Lo que creo que va a pasar ahora es que va a haber más interés por entender esta cocina, esta cocina está empezando a vivir sola y el sueño mío es verla todo el mundo”, declaró Mitsuharu Tsumura durante la rueda de prensa después de la ceremonia Latin America’s 50 Best.

The Best Restaurant in Latin America, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna is Maido in #Peru. #LatAm50Best@SanPellegrino#AcquaPanna#TastefulMoments@mitsuharu_maidopic.twitter.com/9R2k6o7frs