El Día de la Madre es la fecha ideal para sorprender a mamá y agradecerle por su apoyo constante. Una forma de hacerlo es entregándole algún regalo, preparándole un desayuno especial o tal vez acudiendo con ella a un restaurante para disfrutar de su comida favorita.

Por tal motivo, en esta nota Perú.com te brinda algunas opciones de establecimientos gastronómicos para acudir con tu progenitora y pasar un día inolvidable.

Mariva Cantina Moderna

El restaurante ubicado en el Sheraton Lima (Av. Paseo de la República 170, Cercado de Lima 15001) brindará su desayuno y almuerzo buffet el 8 de mayo, así como un Sweet Tea con un buffet de postres a la mesa y bebidas calientes, las tardes de domingo a jueves durante todo el mes a partir del 9 de mayo.

Restaurante Bistro 400

El establecimiento está en el Miraflores el Courtyard Lima (C. Schell 400, Miraflores 15074) y ofrecerá un desayuno y un almuerzo buffet. Reservaciones al WhatsApp 982876568.

Ibis styles Lima San Isidro

Brindará un buffet especial por el Día de la Madre que tendrá platillos típicos del país con opciones de comidas frías, calientes, guarniciones y postres a S/ 89 soles por persona. Además, los asistentes disfrutarán de música en vivo. Estará disponible solo el domingo 8 de mayo a partir de las 12:00 p.m, previa reserva.

Novotel San Isidro

Los asistentes podrán disfrutar en familia un almuerzo buffet con música en vivo que incluye papitas baby con huancaína, ceviche clásico, soltero arequipeño, enrollado de palta y trucha; además de diversos platos de fondo como lomo saltado, ají de gallina, seco de cordero, pescado a lo macho, frejol canario y más. Para los postres se ofrecerán delicias como suspiro a la limeña, tres leches al Baileys, pie de limón, delicia de lúcuma y chirimoya, crema volteada y cóctel de frutas de estación. Todo lo mencionado es válido por S/ 98 soles por persona el 8 de mayo, de 1 a 3 p.m.

Restaurante Saya

Ubicado en el Manto Hotel Lima - MGallery (C. Los Libertadores 490, Lima 15073). El establecimiento brindará este 8 de mayo una propuesta gastronómica especial que incluye un desayuno buffet con servicio a la mesa incluido, desde las 8:00 a.m. hasta las 11:30 a.m.

A partir de las 13:00 p.m. los comensales podrán disfrutar un menú en tres tiempos que inicia con un Kir Royal de cortesía, para los platos de entrada y fondo, con una carta a base de comida marina y criolla, y un Gran Dessert como toque final.

JW Marriott El Convento Cusco

Aquí se brindará un show que incluye un delicioso almuerzo buffet con variedad de ceviche, saltados, parrillas, caja china, platos criollos como adobo de cerdo, chupe arequipeño, seco de cordero y mucho más. Además, por cuatro personas mamá tiene almuerzo de cortesía. Reservaciones al 993547228.

Novotel Cusco

Tradicional almuerzo buffet de 1 a 3 p.m. que contiene una variedad de ensaladas, mesa de panes, lomo saltado, pescado en salsa estragón, milanesa de pollo y más. También, postres como pecado de chocolate, mazamorra morada y fruta de estación. Todo a S/ 85 soles por persona, solo el domingo 8 de mayo. Ubicado en C. San Agustín 239, Cusco 08002.

