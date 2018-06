50 Best Restaurants: hoy se conocerá la lista de los restaurantes elegidos

La gala de los 50 Best Restaurants (50 mejores restaurantes del mundo) es una de las más importantes para las personas que trabajan en el rubro de la gastronomía, de hecho, muchos expertos dicen que aparecer en ella equivale a ganar un Óscar. Este año se realizará el 19 de junio en Bilbao (España).

En la ceremonia se sabrá cuál será el establecimiento que ocupará el primer lugar o si lo seguirá haciendo Eleven Madison Park, ubicado en Nueva York, del chef suizo Daniel Humm. También conoceremos si Central de Virgilio Martínez (5), Maido de Mitsuharu Tsumura (8) y Astrid y Gastón de Gastón Acurio (33) seguirán en sus puestos, subirán o descenderán, así como si aumentarán los representantes peruanos.

Para aparecer en la lista debes cumplir pocos requisitos: recibir la visita de uno de los casi mil miembros de la The Diners Club® World’s 50 Best Restaurants Academy y no pensar en cerrar el restaurante durante el periodo de votación o después.

Cabe destacar que el jurado está compuesto por expertos en la industria entre chefs y dueños de restaurantes, críticos gastronómicos y viajeros especialistas en el rubro de la comida, quienes emiten 10 votos cada uno.