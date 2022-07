El Día del Padre ya pasó y muchos papás recibieron increíbles regalos y sorpresas de parte de toda sus familias. Obviamente, durante estas celebraciones se busca tener recuerdo es por ellos que graban videos. En este sentido, un video está captando la atencion de los usuarios en redes sociales debido al divertido al mismo tiempo frustante del contenido. Mira el video completo aquí.

El video se subió a la cuenta @tipicosmomentos donde podemos ver a un papá que será el protagonistas del clip. Aquí, el señor está recibiendo un regalo de su hijo en honor al Día del Padre. La felicidad se le ve en el rostro, sin embargo esta no duraría mucho por las circunstancias que pasarían después. Y es que el goblo que era el regalo venía atado a billetes de dinero que su hijo le entregaba. Pero, desafortunadamente el goblo se lo llevó el viento. Esta situación es la que tiene cautivado a muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de Instagram se puede ver como el padre feliz recibe el regalo de su hijo que se trata de una caja con un globo grande que dice “Feliz día papá”. El hombre decide abrir los lazos que atan el globo a la caja por indicaciones de su hijo pero no tiene en mente que están en plena calle y que ese día en particular el viento no estaba a su favor. Es así como se ve en la imágenes que el globo vuela por los aires pero con una sorpresa, tenía dinero atado. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 1.6 millones de reproducciones y más de 47 mil “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre el peculiar suceso y lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Un par de medias jamás hubieran escapado 🤣🤣🤣🤣”, “Tantas manos y ninguna pudo atrapar el globito..Que dolor😫😂”, “😮😮😮😮😂😂😂😂😂Eso me pasó una vez a mí,,,, casi me muero de la risa!!!!!😍”, “️A quien se le ocurre abrir un regalo así xd”.