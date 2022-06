Existen muchos videos divertidos en redes sociales y los vemos para entretenernos y divertinos un rato. Es así que muchos de estos se vuelven virales. Es en este sentido que te compartiremos uno que te sacará muchas carcajadas. En esta ocasión, el protagonista del clip es una joven decidió hacerle una broma a su abuelo diciéndole que se había hecho un piercing. Mira el video completo aquí.

El video se subió a la cuenta @johnson565946 donde podemos ver a un bello perrito que será nuestro protagonista de este video. La peculiaridad es que este pequeño can es tan autosuficiente que puede ir de compras al mercado solo .Esta situación es la razón por la que se volvió viral en redes sociales.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver al perrito caminar con su canasta solo por el mercado. Las siguientes imágenes que vemos es cuando el can decide comprar una zanahorias y luego unas naranjas. En ambas situaciones, el perrito está atento a la cantidad de producto que se le entrega y al dinero que debe pagar y recibir como vuelto de la compra. La divertida reacción provocó muchas carcajadas en los usuarios. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 33.1 millones de reproducciones y más de 1.4 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble de la acción y lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Les dió la más pequeña pero firulays no se dejó engañar 😂😂😂😂”, “jajajaja 😂😂 morí con la que le hizo a la segunda vendedora, como quien dice: oiga me falta una... pues si no me la da me la llevo yo 😂😂😂😂”, “al estilo peruano hizo el perrito. ok a yapita ps sra 😂😂😂”, “️😂😂El perrito diciendo: Mi mamá me dijo que son 4 y me pusiste 3 falta pe caserita, tons si no me das igual lo llevo 😁😁 byee🤣”.