¿Eres de las personas que le gusta pagar mitad-mitad cuando sales con alguien? Mira este curioso video donde un joven le hace una broma a su novia al pedirle el dinero que le costó su comida. En esta nota te compartimos la reacción completa de la novia.

El video se subió a la cuenta @nicolas1vill5 que le pertenece al joven Nicolas que fue uno de los protagonistas del clip. En este podemos ver la interacción entre él y su novia. En la descripción del video comenta que está por hacerle una broma a su pareja. El texto dice “Quería ver la reacción de mi enamorada si le cobro su hamburguesa”. La peculiaridad de este video es que no termina bien, el final te sacará un par de risas. Esta situación es la razón por la que se volvió viral en redes sociales.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como los jóvenes están a punto de cenar pero al chico decide haer una broma. El novio había pedido una hamburguesa para que la chica pueda comer pero al final el joven le dice que ya le pague el dinero que costo la comida. La divertida reacción de la novia provocó muchas carcajadas en los usuarios. En el clip se puede ver como la muchacha se molesta e incluso le dice que se vaya al chico. Este hecho es lo que tiene a todos los usuarios emocionados y con la esperanza de ganar el repechaje.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 41.3 millones de reproducciones y más de 1.5 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble de la acción y lo divertido que les parece el video. Comentarios como “jajaja✨YO TE PRESTE PA QUE ME INVITES✨”, “Jajaja... Tu dinero para ambos y su dinero para ella misma 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️”, “yo le hubiera dicho : sisi ahorita te pago y *procede a pagarle”, “️a mi me hace eso le pago le tiro su comida y le termino esas bromas pesadas no van 🤭”.