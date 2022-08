El K-Pop es una fiebre que cada vez va sumando más miembros a su fanatismo. Y es que existen un gran cantidad de grupos que conectan a través de su música con miles de fans en el mundo. La fanatica de este género musical es tan comprometido con sus artistas que hacen de todo para poder ir a sus conciertos. En este sentido, te compartiremos un video donde una joven se hace viral por subir a cantar y vender caramelos a los buses para comprar una entrada para ver a su cantante favorito de K-Pop.

El video se subió a la cuenta @nataniel.goby donde se muestra a una joven que es fanática de una celebridad de K-Pop quien será nuestra protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque la joven es admiradora de la estrella de los dramas coreanos, el famoso actor Kim Hyun Joong el cual acaba de confirmar una fecha de concierto en Perú. Sin embargo, lo viral es que ella decidió subirse a los buses para ganar dinero y poder comprar una entrada. Esta acción es observada por muchos fanáticos del género que entienden esta acción y la apoyan. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como la joven decidida a ir a ese concierto no dudo en hacer de todo para pagar sol a sol y poder pagarse la entrada. En la imágenes también se puede ver como la joven cuenta su motivo a los pasajeros del bus y les presenta a este artista. Es así que muchos deciden grabar el momento ya que les parece creativa la forma de ir a ver a su idol. Este hecho tiene encantado a todos los usuarios de redes. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 30.5 millones de reproducciones y más de 3.3 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble que les parece el video. Comentarios como “si tuviera una novia kpoper con gusto le regalaría su entrada :’v”, “Qué buena actitud super buena onda,pero esa versión no la canta él :(😔”, “ya me están animando,también creo que lo voy hacer xdxd💗”, “Yo soy de Argentina y le pregunté a mi mamá si me dejaba ir. Ella lo único que me dijo fue: Ay hija ya está casado, no vayas se pasa 😂😂”, “te juro q si pudiera le.mandaria ese video al chico se conmoveria mucho de verdad😅”.