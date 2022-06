¿Alguna vez has visto un mar lleno de hielo? Si vieras esta escena es muy poco probable que se te ocurra querrer meterte a nada. Primero porque sería muy peligroso debido a las bajas temperaturas, pero también porque podría suceder cualquier accidente. Sin embargo, existen persona intrépidas que les gusta lo extremo y la adrenalina que les provoca este tipo de actividades. Este es el caso del video viral de esta nota.

El video se subió a la cuenta @@cj_steinfath y reposteado en @basicallytheinternet donde podemos ver a un hombre que está por realizar una actividad peligrosa pero también divertida según sus palabras. En este clip podemos ver como esta persona está nadando en un mar de hielo, sí, un mar lleno de agua que se está congelando. Todo el suceso fue lo que llevó a ser furor en redes sociales.

En el video que subieron a la cuenta de Instagram se puede ver como el hombre está con un traje de surf, pero el mar en que se sumergió no uno común y corriente. Si observamos bien el video podemos ver que el agua no está completamente líquida ¡es hielo! El hombre decidió nardar y surfear en un mar congelado. En el clip podemos ver como una ola de agua congelada va avanzando y como el hombre está en su tabla como si estuviera sobre un piso o bloque de cementento blanco, pero no es hielo. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 2.4 millones de reproducciones y más de 162 mil de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble que les parece el video. Comentarios como “Y eventualmente ves a otras personas congeladas”, “¿Está dentro de la máquina de granizados?”, “No sabía que mi corazón estaba tan frío 😢”, “️tenemos el corazón frío, supongo... ¿Lo llamarías demasiado roto o demasiado curado?😂😂”, “Esto es tan difícil de ver🥶”.