La pandemia ha marcado un antes y un después dentro de la vida de todas las personas. Y esto también se ve reflejado en toda la interacción que tenemos con nuestras familias. Lamentablemente por seguridad muchos no entramos en contacto con otros por el miedo de contagiarnos. Es así que cuando pasan eventos increíbles los vivimos a la distancia. Este es el caso de una familia, mira la conmovedora reacción de un hombre al conocer por primera vez a su sobrino en persona.

El video se subió a la cuenta @sararevuelta donde podemos ver a una mamá con su bebé sentados en un auto con una persona al costado del carro. El clip se trata de que el hombre del video es el hermano de la mamá del bebé. Sin embargo, lo más emocionante del video es que es la primera vez que el tío ve a su sobrino y su reacción fue épica. Debido a todo este suceso fue lo que llevó a ser viral el video que compartiremos hoy.

En el video que subieron a la cuenta de Instagram se puede ver como la mamá tiene en brazos a su hijo mientras su hermano está conociendo al bebé por primera vez. En las imágenes se puede ver como el bebé coge con sus pequeñas manitos la mano de su tío y este tan conmovido rompe en llanto. Toda esta escena están sentimental que provoca que la mujer y el bebé bajen del auto y abracen al tío. Mira el video completo aquí.

Este video se volvió muy viral, tanto así que hasta el momento tiene casi las 24.8 millones de visualizaciones y más de los 3.2 millones de likes. El video se llenó de comentarios sobre lo adorable que se ve el bebé y lo conmovedor que les parece el video. Comentarios como “Llorando estoy por esos segundos🙏”, “Todo el mundo habla del amor de madre que es infinito ❤️ pero y el amor de hermanos? ❤️😍”, “Jooo que bonito ❤️ llore también porque se trasmite la emoción 😍😍😍”, “¡Qué hermoso! Me he emocionado!! Gracias por compartir 😍😍😍😍”, “Que momento mas hermoso! Me tocó el corazón ♥️”, “😍😍😍 sabes q ami me pasa algo asi cada vez q veo al hijo de mi hermano, 😢 me dan ganitas de llorar de tanto amor q le tengo alos dos 👏👏👏”.