En la edición 2022 de los Premios Oscar, Will Smith golpeó Chris Rock, presentador de la ceremonia, porque él realizó un comentario respecto al look de su esposa Jada Pinkett, quien había asistido al evento con la cabeza rapada porque sufre de alopecia. Aparentemente, la situación incomodó al recordado Príncipe del Rap.

Lo ocurrido dejó impactado a los asistentes y también a los miles de espectadores que veían la gala desde diferentes partes del mundo, uno de ellos es un joven que decidió hacerse un tatuaje con la escena.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram Óscar Aguilar Jr, quien fue el encargado de realizar la imagen a una persona que desea nunca olvidar ese momento. Además, en el video se aprecia que el tatuaje fue adornado con luces de colores.

¿Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock?

Durante la gala de los Premios Oscar 2022, Chris Rock hizo una broma sobre el look de Jada Pinkett Smith durante el evento. Ella tenía la cabeza rapada porque sufre de alopecia (pérdida anormal del cabello).

“Jada, te amo. ‘GI Jane 2′, no puedo esperar a verte”, indicó el comediante. Este comentario no habría agradado a Will Smith, quien decidió subir al escenario y abofetear a Chris Rock.

¿Qué medidas ha tomado la Academia de Hollywood?

Debido al comportamiento de Will Smith es los Premios Oscar 2022, los organizadores del evento han decidido vetar por 10 años al actor, quien curiosamente en la última edición ganó el Oscar a Mejor Actor por su trabajo en King Richard.

