Existen muchos videos divertidos en redes sociales y los vemos para entretenernos un rato. Es así que muchos de estos se vuelven virales. Es en este sentido que te compartiremos uno que te sorprenderá demasiado. En esta ocasión, el protagonista del clip es una amilia se salva de milagro luego de la explosión de su auto en medio de carretera y lo que captan las cámaras se hace viral. Mira el video completo aquí.

El video le pertenece a @montalvocalero donde podemos observar el auto que será el ‘personaje’ principal del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque el auto que tiene problemas y termina explotando tiene, para el lenguaje de los espectadores, mucha suerte. Ya que la situación en cuanto a contexto de su alrededor está a su favor, ya que tan solo detrás de este carro se encontraban los bomberos. Las reacciones de las personas son tan diversas que provocan muchas emociones. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como un auto en plena vía esperando un semáforo por avanzar. En las imágenes se puede ver como delante de este hay una cisterna que al parecer es de gas o gasolina. Lo más peligroso de todo es porque minutos después el vehículo se detiene y se prende en llamas. Sin embargo, lo viral de esta escena es que por destino o coincidencia los bomberos estaban practicamente a la espalda de este carro. Por lo que actuaron de inmediato y detuvieron la escena. Esta acción es lo que genera tantas emociones en los espectadores. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 1.9 millones de reproducciones y más de 71 mil “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo asombroso que les parece el video. Comentarios como “si se prendía unos segundos antes junto a la cisterna hubiera provocado una explosión”, “antes de que el problema se presente, ya Dios tiene la solución, el mal tiene planes malvados pero Dios tiene propósitos extraordinarios 🥰 CONFÍA ✌️”, “waoo Diós mió tú si ere grande se me salieron las lagrimas por q yo se q tú me ayudaras en lo q tanto te he pedido señor 🙏”, “Que dios bendiga siempre a estos héroes, dios primero antes que nadie”.