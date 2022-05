Una de las personas más preciadas para muchos de nosotros son nuestros abuelos. Para la gran mayoría, ellos significan un rol importante en nuestras vida. En varios casos, son ellos los que nos cuidaron y creiaron porque nuestros padres teían que trabajar y sacarnos adelante. Cuando se trata de los abuelo, se nos estruja el corazón pensar que ellos pueden estar tristes o desanimados. Este es el caso de Agustina, una chica que subió a sus redes sociales la invitación de su abuela para celebrar los 70 años de inaugurada su tienda. Esta acción conmovió los corazones de miles de personas a tal punto de volver viral esta publicación.

La joven que compartió la historia es Agustina, que nos cuenta a través de su cuenta de Twitter la conmovedora convocatoria. Aquí nos cuenta que su abuela posee un pequeño negocio de ferretería con el que salido adelante toda su vida. Orgullosa de este hecho, es que el 01 de mayo se cumplen 70 años de inaugurada esta tienda. Es de esta forma que decidida a compartir este momento, invitó a todos a sumarse a la celebración.

La publicación cuenta con dos fotos, en la primera Agustina nos presenta a su tierna abuelita que tiene una sonrisa enorme debido a la felicidad del momento. En segunda, se puede observar a invitación de la señora para acompañarla a brindar por esta increíble fecha. El texto de la invitación dice lo siguiente “El 1° de mayo, este negocio cumple “70″ años. Vení a tomar una copita de champagne”.

Estas tiernas fotos van acompañadas con el comentario de Agustina, donde invita a todos sus seguidores, conocidos y a todo el que se quiera sumar a la celebración. Espera que puedan ir ya que ella y su abuelita se sentirían muy tristes si no reciben ninguna visita. “Mi abuela puso cartelitos y compró champagne porque hoy hace 70 años abrió su ferretería si no va nadie me lastimo”.

Mi abuela puso cartelitos y compró champagne porque hoy hace 70 años abrió su ferretería si no va nadie me lastimo pic.twitter.com/lrDfIsjikH — agustina (@agustinakraus) April 30, 2022

La historia es tan conmovedora que dio la vuelta al mundo muy rápido. Se viralizó a tal punto que actualmente tiene más de 110 mil “me gusta”. Muchas personas interesadas en brindarle un momento mágico a la abuelita, llenaron los comentarios preguntando la dirección de la tienda. Es así que tantas personas quería ir a saludarla que Agustina, conmovida por el recibimiento de su publicación le contó esto a su abuelita y ella rompió en llanto.

Finalmente, Agustina compartió la dirección a todos los interesados, agradeció a todos por el amor y los buenos deseos que le brindaron a su abuelita. Esperemos que la señora pueda disfrutar de este día tan especial para ella.

TE PUEDE INTERESAR