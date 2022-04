¿Te imaginas vivir una experiencia paranormal sin que te des cuenta? Muchas personas son fanáticas de todo este mundo de misterio y de lo desconocido. Aunque para muchos este tipo de afición puede ser divertido, para otros no tanto. En esta nota, te contaremos del video viral que circula en redes sociales sobre una experiencia paranormal de un joven repartidor que asegura haber visitado un “mundo paralelo”.

El usuario de TikTok Marcelo González cuenta una experiencia que tuvo siendo repartidor de la aplicación Rappy. El vivía en Mérida, Yucatán, y es en este lugar donde todo se desarrolla. En la plataforma china, el joven recibió un pedido y al revisarlo notó que le quedaba muy cerca de donde estaba, así que decidió tomar el pedido.

El texto que acompaña el video dice lo siguiente: “Ésta es la historia de cómo estoy casi seguro (de que) estuve en un mundo paralelo siendo repartidor”. Cuando inició la narración de la experiencia, comenta que el pedido eran aproximadamente las 9 de la noche.

Continua relatando que puso la dirección en Google Maps y comenzó el viaje. Él iba manejando mientras navegaba con el GPS y comenta “De la nada mi teléfono comenzó a parpadear y la dirección cambió, alargándose por varios kilómetros más, sin que me diera cuenta. De repente, ya no me encontraba en la ciudad, ya estaba en la carretera.” El joven dice que solo estaba llevando un cupcake como pedido “¿Quién pidió un cupcake tan lejos y tan tarde? Pero como ya estaba más cerca del lugar de la entrega que de regresar, decidí terminar el viaje”, relata.

Siguió manejando por un rato y llegó la dirección, para llegar a la puerta debía pasar por un arco, el cual es común en Mérida, pues es un lugar en el que hay ex haciendas henequeneras, por lo que no lo tomó por mucha importancia.

Una vez en el lugar, le marcó al dueño del pedido avisando que ya había llegado pero no tuvo respuesta. . “Al bajar, me di cuenta de que la hacienda estaba iluminada con antorchas, la hacienda estaba en muy buenas condiciones, había un establo con caballos y yo pensé que estaba en una boda. Bajé de mi carro e intenté mandarle un mensaje a la persona del pedido... no tuve ninguna respuesta”, cuenta el joven.

Sin embargo, al no tener respuesta y al haber esperado varios minutos, pero comenzó a pensar qué era lo que estaba pasando. Mil pensamientos llegaron a su mente, consideró que se podría tratar de una broma o fuera a robarle o secuestrarlo. Y como ya eran las 11 de la noche decidió regresar.

Se subió a su carro de regreso a su casa, pero lo que le diría la aplicación lo dejaría sin palabra. El mapa le indicó que estaba muy lejos del destino inicial, y que no iba a llegar a tiempo para entregar el pedido. Pensó que se trataba de un error del celular y le explicó al cliente lo sucedido, y por el tiempo, tuvo que pagar el envío.

Después de un tiempo, cuenta que platicó lo ocurrido a unos carpinteros, a quienes relató que esto había pasado en un lugar llamado Cholul, un lugar que estaba abandonado desde hace muchos años. El joven terminó por descubrir que es un lugar que tiene leyendas, creencias paranormales y se presume que está embrujado.

Queriendo corroborar todo, el repartidos no se podía quedar con la duda, por lo que decidió ir a la dirección con su hermano. Sin embargo, no pudo llegar ya que el camino estaba lleno de plantas. Después de eso no regresó a la zona y dejó de ser repartidor.

El video se volvió viral y alcanza casi los 8 millones de visualizaciones, cerca de los 2 millones de “me gusta” y más de 18 mil comentarios. Y tú ¿crees toda esta experiencia?