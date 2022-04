Una de las peores experiencias en el cine es cuando te topas con un bebé llorón que no te deja disfrutar de la función. Muchas personas no saben cómo reaccionar en este tipo de situaciones. Algunas veces se enfrentan a la familia y otras simplemente se resignan a no hacer nada. Pero ¿cuál es la mejor forma de enfrentar este tipo de escenarios? En esta nota, te compartimos el video viral que dio la vuelta al mundo por la increíble información que nos brinda un joven para resolver con tranquilidad esta situación.

El usuario de TikTok @nathan_santillan subió un video a su cuenta dando unos increíbles consejos. Nathan Santillán es un trabajador de Cinépolis que vió otro video de un fan de Spider hacía un sketch sobre una situación que vivimos todos, no disfrutar un película por los llantos de un bebé. El clip del otro chico continúa ya que la mejor solución que encuentra es “golpear” al bebé. Es de esta forma que Nathan decide responder a este video.

El muchacho trabajador al pertenecer a una cadena de cines sabe la mejor forma para solucionar esta situación. Empieza su video diciendo “La solución no es golpearlos por más que queramos.” Y a continuación empieza a contar cómo se debe solucionar rápidamente estos eventos.

Primero nos cuenta que no debemos acercarnos a la familia del bebé, sino ir directo a los trabajadores del cine, específicamente a los que revisan los boletos al entrar a la sala. El comenta: “Le vas a comentar que hay un bebé en tu sala, que no te deja disfrutar de la película, que está llore y llore, que está grite y grite. Y que no te esta dejando disfrutar tu función”.

El joven asegura que de esta forma, el personal ira a la sala con la persona familiar del bebé y van a sacarlos de la función. Sin embargo, que no te apene esta situación, ya queles ofrecerán entradas para regresar otro día. Por otra parte, comenta que a ti que hiciste presente toda esta incomodidad asegura que te darán una cortesía para que entres gratis al cine a cualquier otra función en el curso de los próximos 30 días. Termina el consejo con: “No sé ustedes, pero yo prefiero mil veces ir a decir ‘tengo un bebé chillón’ que aguantarme toda la película a escucharlo y perderme la oportunidad de ir nuevamente al cine gratis”.

El video finaliza con una reflexión para las personas que van con bebés: “Y gente, no lleven a sus niños. O sea, si saben que chillan, pa’ qué lo llevan”.

El video se volvió viral tanto así que hasta el momento acumula 7.7 millones de visualizaciones, más de 1.6 millones de “me gusta” y casi 13 mil comentarios en TikTok. Así que ya saben cómo hacer para que no te malogran la función en el cine.