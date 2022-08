La emoción por saber quién será el nuevo integrante de familia siempre es una gran ilusión. Una madre con su primer hijo estaban ansiosos por conocer el sexo del bebé que venía en camino. Tenía una forma muy clásica para revelar si era niño o niña, era con un globo. Sin embargo, no se esperaban que la verdadera revelación sería épica. Mira este divertido video que se hizo viral en redes sociales.

El video le pertenece a @davisantuni donde podemos a una mujer embarazada, un niño y su abuela que serán los protagonistas del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque la mujer está embarazada y están a punto de grabar la revelación de sexo del bebé. Sin embargo, el plan no termina como lo esperaba. Las reacciones de las personas son tan divertidas que provocan muchas carcajadas. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de Instagram se puede ver a madre y al niño que estaba realizando la fiesta para la revelación de sexo. En las siguientes imágenes que vemos es momento justo en el que están el a punto de reventar el globo para descubrir si tendrán una niña o un niño. Sin embargo, cuando lo hicieron no había nada. Sin embargo, la verdadera revelación venía con la abuela. Ella se pintó el cabello para revelar cuál era el sexo del bebé. La divertida reacción provocó muchas carcajadas en los usuarios. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 7.6 millones de reproducciones y más de 1 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “la revelación de sexo perfecta no existe... vaya, sí lo hay😂😂😂😅😂😂😂😂”, “Este fue la mejor revelación de género que he visto 😂😂 😁😁😁”, “Sin duda el mejor de todos😂😂😂”, “Por un segundo pensé que no tenía bebé 😢😍😂😏😏”, “Me gusta la revelación de sexo así, rápido y objetivo. 😅”.