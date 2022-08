Luis Álvarez es un joven mexicano que apoya el emprendimiento de su padre con la venta de manzanas acarameladas. Un día le pidieron mas de 1,500 unidades, sin embargo, nunca imaginó que el cliente iba a cancelar la compra antes de la entrega. Tras la publicación del video viral, nunca imaginaron que el desenlace de la historia iba a dar un giro inesperado.

“Si nos pudiera ayudar para que recupere algo de lo que invirtió se los agradecería de corazón”, se puede leer en la publicación de Luis en Facebook. El post se volvió viral puesto que muchas personas decidieron compartirlo y ayudar al emprendedor.

“Amigos ya se acabaron, muchas gracias por su apoyo. Esta es la última entrega. Muchas gracias por su apoyo en verdad, mil bendiciones”, contó Luis a través de Facebook.

Logró vender las manzanas acarameladas

A pesar de la ayuda el padre de Luis tuvo una pérdida de casi 12 mil pesos, pero por lo menos logró vender las 1,500 manzanas con caramelo que había pactado con el primer comprador.

Según explica Excelsior , el caso se dio en el municipio de Juárez y los ciudadanos regiomontanos, e incluso de otras partes de México, se solidarizaron con el vendedor luego que su pedido fuera cancelado de última hora. Las manzanas fueron ofertadas a 8 pesos, con el objetivo de que la familia recuperara algo de lo invertido.

Las manzanas consiguieron ser exportadas hasta Nicaragua

“Vendimos todo pero todavía sigo teniendo pedidos para responder. Me llamaron desde distintas ciudades para tratar de ayudarme. Me empezaron a llegar tantos pedidos que no lo podemos creer”, contó Enrique en entrevista con Televisa.

“Hasta de Nicaragua me pidieron”, agregó, evidentemente sorprendido.

