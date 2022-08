Una táctica muy usada por los padres cuando sus hijos no quieren comer es la del ‘avioncito’, la cual consiste en usar la cuchara como un medio de transporte para trasladar la comida, mientras se realiza sonidos similares al de un avión.

En ese contexto, en TikTok se ha vuelto popular el video de un perro que no come si su dueña no utiliza esa táctica. Este clip fue publicado en la cuenta de murph_holbox.

En el video se puede ver como la mascota tiene un plato con sus croquetas y pollo deshilachado, y su ‘mamá' combina todo usando un tenedor. Posteriormente intenta alimentarlo, pero el perrito se niega.





Luego, la dueña usa la ‘táctica’ del avioncito y el can come sin problemas. La publicación está acompañada por el texto: “lo que tiene uno que hacer para que la bendi coma”.

Respecto al video, muchos usuarios han dejado comentarios como “mi triste realidad a diario 😂😂 pero uno los ama tanto que hacemos todo por ellos🥰🥰”, “mi perro anterior era igual y el nuevo esta aprendiendo y no se de donde 😂😂”, entre otros.





