WhatsApp: 4 increíbles trucos que debes saber sobre la foto de perfil

En esta nota te presentamos 4 increíbles trucos que debes saber sobre los beneficios que te brinda WhatsApp para tu foto de perfil.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada Whats Tracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

1. Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

2. Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

3. Ingresa un nombre y un número de teléfono

4. Accede al apartado de visitas y analíticas.

2. haz zoom a tu foto de perfil

La versión beta de WhatsApp 2.17.28 acaba de añadir una interesante característica que seguro fascinará a los millones de usuarios de esta aplicación de mensajería instantánea: hacer zoom a la foto de perfil.

¿Cómo funciona? De acuerdo a los usuarios de WhatsApp que ya cuentan con la actualización, debes pulsar sobre la foto de perfil para abrirla y si quieres hacer zoom a alguna parte tendrás que pellizcarla.

3. cambia la foto de perfil de tu amigo o pareja

Muchas personas tienden a eliminar o bloquear de WhatsApp a una persona por el simple hecho de que no les gusta ver su imagen de presentación en la aplicación de mensajería rápida, pero ahora existe un truco para no hacerlo: Cambiarle la foto de perfil. ¿Es esto posible? Sigue estos pasos.

PASO 1: para iniciar, debes necesitar un explorador de archivos en tu smartphone. La mayoría de los celulares no cuenta con uno instalado, es por ello que se debe de recurrir a apps de terceros. Uno de ellos y el más eficiente es el ES Explorador de archivos, el mismo que puedes descargarlo desde Google Play.

PASO 2: luego de ello, abre el Explorador de Archivos y dirígete a /device/sdcard/WhatsApp/Profile Pictures. En esa carpeta observarás todas las fotos de perfil de tus contactos que has revisado en WhatsApp. Si no lo has hecho hasta el momento, debes ingresar a la aplicación y ver la foto de tu amigo. Automáticamente se guardará en la carpeta mencionada.

PASO 3: busca en todos tus archivos qué foto deseas que reemplace la foto de perfil de tu contacto de WhatsApp. Esta se debe de encontrar en un tamaño 640 × 640, de lo contrario no funcionará. Copiala y reemplázala con la imagen que se muestra en la carpeta Profile Pictures de WhatsApp. Recuerda que tiene que haber eliminado la foto anterior. Finalmente regresa a la aplicación de mensajería y verás que el cambio se habrá realizado.

4. Oculta tu foto de perfil a desconocidos

Si acaba de agregarte un nuevo contacto, el cual no sabes quién es, puedes evitar que este vea tu foto de perfil de WhatsApp y es muy sencillo.

• Dirígete a los “Ajustes” dentro de la aplicación de WhatsApp

• Pulsa en “Cuenta”

• Selecciona “Privacidad”

• Una vez allí, pulsa en “Foto de Perfil”

• Elige “Mis contactos”

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?

3. Enviar mensajes más rápido

Ahorra tiempo haciendo que tus mensajes se envíen cuando toques la tecla “Intro”. Para ello ve a “Ajustes” del menú principal, luego a “Chats” y activa la opción “Intro para enviar”.