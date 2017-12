WhatsApp: fanático de Pokémon reconquista a su exnovia de la forma más épica posible

WhatsApp se ha convertido en una herramienta fundamental en la actualidad, ya que permite entablar conversaciones con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc, de una manera rápida y sencilla.

A través de las redes sociales, especialmente Facebook, se está viralizando una curiosa conversación de WhatsApp que tiene como protagonista a un joven fanático de Pokémon que trató de volver con su exnovia.

Aunque se desconoce la autenticidad de esta conversación de WhatsApp, lo cierto es que eso no le ha impedido viralizarse rápidamente y provocar diversas reacciones en las redes sociales.

Como podrás observar en nuestra galería, la conversación de WhatsApp inicia cuando este joven le envía la imagen de una pokébola a su exnovia y le pregunta si con ese objeto podrá recuperarla.

La muchacha le dice que “lo intente”, por lo que comienza una divertida batalla pokémon a través de WhatsApp que culmina de una manera totalmente inesperada y que seguro te hará morir de risa.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará la conversación completa de WhatsApp de este fanático de Pokémon y su exnovia. Revísala, te aseguramos que te divertirás, tan solo desliza la imagen principal hacia la izquierda.

FUTURASFUNCIONES DE WHATSAPP

1.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3