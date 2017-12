WhatsApp: cambió su foto de perfil donde salía con su novia y ella le dijo esto

No hay duda de que WhatsApp, la app de mensajería instantánea que Facebook compró en 2014, es una de las herramientas de comunicación más utilizadas en la actualidad, ya que te permite entablar conversaciones de una manera rápida y sencilla.

Desde hace varios meses, las conversaciones de WhatsApp se han vuelto muy populares en las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, ya que cuentan historias muy peculiares. Precisamente, esta es una de ellas.

Como podrás observar en nuestra galería, la conversación de WhatsApp inicia cuando una joven le reclama a su novio por haber cambiado la foto de perfil que tenía en la aplicación de mensajería.

Según reveló la foto, en dicha imagen de perfil de WhatsApp aparecían ambos, demostrando así que son pareja; sin embargo, el muchacho prefirió colocar una dónde aparecía solo. Esto provocó la ira de su novia quien le escribió unas fuertes palabras.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará la conversación de WhatsApp entre este joven y su novia. Revísala, te aseguramos que te divertirás, tan solo desliza la imagen principal hacia la izquierda. ¡No te la pierdas!

FUTURASFUNCIONES DE WHATSAPP

1.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3