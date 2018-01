WhatsApp: buscaba galán para fiesta de graduación y no creerás cómo acabó todo

¿A quién no le ha pasado? Muchas veces cuando alguien intenta declararse a su amiga, su amigo, etc., utiliza la aplicación de WhatsApp para poder hacerlo ya que, al no tener contacto frente a frente con la otra persona, resulta mucho más fácil afrontar lo que podría ser una decepción.

Es el caso de este joven quien no dudó en compartir su conversación de WhatsApp con todo el mundo a través de las plataformas como Facebok, Twitter, e incluso subiendo un video en YouTube.

Resulta que el joven coqueteaba con la chica que le gusta. Él quería iniciar una relación bastante sana, hasta que ella empezó a decirle cosas que no le gustaron a él.

Ella le dice que necesita a alguien para ir a la fiesta de graduación, a lo que él le indica que siempre ha querido ir con la muchacha y se le termina declarando.

¿Quieres saber cómo finaliza esta conversación de WhatsApp? Entonces chequea la siguiente galería que acabarás riendo o tal vez preocupado por el chico.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?