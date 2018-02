Smartphone: conoce la aplicación más descargada de Google Play con la que puedes hacer "nada"

¿Cuántas aplicaciones tienes en tu smartphone? La mayoría no solo cuenta con Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, además de un juego productivo, apps de citas, entre otras. Sin embargo, es tiempo de que pruebes la siguiente.

Creado por Chilango Labs, la aplicación Nothing es la más popular de Google Play o la tienda de Google. Pues resulta que si descargas la app y la abres, prácticamente te mostrará la palabra. Y eso es lo único que hace, decirte “nada”.

Pero no solo eso, sino que también, al instalarla, tendrás que gastar un espacio de 13 MB para poder almacenarla, y al instalar la aplicación y ejecutarla por primera vez vamos a toparnos con una pantalla de color blanco y el texto Nothing en la parte central.

También se ha descubierto que si agitas el teléfono, la palabra “Nada” se irá moviendo por todos los lados de la pantalla del móvil. ¿Quieres probarla?

Si la sigues agitando, te mostrará el GIF extraído del famoso videoclip de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Y probablemente esto sea lo último que veas antes de desinstalar la aplicación y continuar con tu vida.