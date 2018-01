Pokémon GO: estos son todos los Pokémon de la región Hoenn que salen de huevo

Pokémon GO sigue generando impacto en aquellos fieles al juego. Ahora la aplicación de Niantic no solo ha liberado 23 Pokémon más de la región Hoenn, sino que ha anunciado un nuevo evento el cual no te debes de perder.

Ahora resulta que aquellos huevos que colecciones desde el 24 de enero hasta el 2 de febrero, podrás obtener en cada uno de ellos criaturas de la tercera generación.

Sin embargo, la mayoría se está preguntando cuáles son los Pokémon que salen de huevo y cuánto debo caminar para obtener uno. Pues aquí te resolvemos la duda y te dejamos el siguiente listado.

Aron (2 KM)

Barboach (2 KM)

Gulpin (2 KM)

Luvdisc (2 KM)

Poochyena (2 KM)

Spoink (2 KM)

Wailmer (2 km)

Whimsur (2 KM)

Wurmple (2 KM)

Zigzagoon (2 KM)

Azurill (5 KM)

Carvanha (5 KM)

Corphish (5 KM)

Duskull (5 KM)

Lotad (5 KM)

Makuhita (5 KM)

Mudkip (5 KM)

Nosepass (5 KM)

Numel (5 KM)

Seedot (5 KM)

Shroomish (5 KM)

Shuppet (5 KM)

Skitty (5 KM)

Snorunt (5 KM)

Spheal (5 KM)

Torchic (5 KM)

Treecko (5 KM)

Wynaut (5 KM)

Feebas (10 KM)

Ralts (10 KM)

Slakoth (10 KM)

Trapinch (10 KM )

Asimismo, como parte del evento, Pokémon GO también tiene las Súper Incubadoras especiales a la venta, lo que reducirá la distancia necesaria para incubar un huevo en un 67%. Eso significa que un huevo de 10 km nacerá después de caminar 3,33 km, lo que hace que la eclosión llegará mucho antes.

