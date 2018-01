Instagram ya te muestra quién está conectado y así puedes evitarlo

Muy similar a WhatsApp. Instagram, la aplicación para poder subir y colocar filtros a tus fotos, se actualiza de forma radical. Y es que a partir de ahora podrás saber quién está conectado o desconectado de la app a fin de que le puedas hablar.

Muchos aseguran que esta función para saber si alguien mira fotos en Instagram es muy necesaria, mientras que otros indican que es lo peor que se ha hecho a la aplicación.

Pero allí no queda todo. Si no te gusta su nueva función Instagram, sabiendo que se trata de algo bastante problemático, no ha querido problemas y ha puesto bastante fácil tanto en iPhone como en Android la posibilidad de desactivar esta función.

Para ello deberás ingresar a tu perfil, dar al icono de la esquina superior izquierda, el de los tres puntos en vertical, y abrir las opciones disponibles.

Sólo tenemos que ir bajando por todas ellas hasta llegar a la que pone “Mostrar estado de actividad” y mover el interruptor para dejarlo apagado. Cómo bien dicen en la propia aplicación, hay que saber que nosotros no mostraremos nuestra última conexión, pero tampoco podremos ver las de los demás. Algo bastante justo y lógico.

Ahora que lo sabes, hazlo de inmediato o todo el mundo, especialmente los que te siguen y tu no, sabrán que estás conectado.