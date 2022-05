La conductora del reality de competencia ‘Esto es guerra’, María Pía Copello lamentó su salida del reality de competencia tras un mes y medio de participar en el programa de aniversario.

La líder de los combatientes y exitosa influencer con más de 4.2 millones de seguidores en Instagram explicó para ‘América Espectáculos’ cuáles son las razones de su salida.

“Por eso no quiero regresar (al reality), porque cuando me voy es doloroso porque a mí me encanta la televisión, me encanta este formato, hice grandes amigos aquí, obviamente me divierte, me relaja, pero hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar todavía, de repente más adelante”, explicó.

“Estoy contenta porque al menos me permitió estar un mes y medio seguido acá. Me ha parecido más tiempo. A veces le digo a Peter Fajardo (el productor), no quiero volver, porque cuando me voy, me voy moqueando, pero la verdad es que la pasé muy bien”, agregó satisfecha de su trabajo.

Relación con Johanna San Miguel

La influencer aprovechó la oportunidad para aclarar la verdadera relación que mantiene con su partner, Johanna San Miguel, con quien protagonizó diversas discusiones en ‘EEG’.

“Creo que es algo que merecíamos Johanna y yo, se decían muchas cosas. Nosotras mismas sentíamos cosas alrededor. Ahora lo de conducir juntas nos ha permitido conocernos y saber que podemos ser amigas, que podemos llevarnos bien en televisión”, aclaró.

declaraciones de Johanna San Miguel por la salida de María Pía en América hoy

